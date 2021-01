Die Siemens Energy-Aktie startet heute mit +5% energiegeladen in den Tag. Anleger honorieren die Sonntagabend veröffentlichten, vorläufige Quartalszahlen, die Rückkehr in die Gewinnzone und den bestätigten Ausblick fürs laufende Geschäftsjahr. Zurück in die grüne Zone Im ersten Quartal 2020/21 (per 31. Dezember) stand nach einem Fehlbetrag von 117 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum...

Den vollständigen Artikel lesen ...