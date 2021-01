Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt konnte man den Eindruck bekommen, dass der ITRAXX Senior Financial weiter nachgibt und sich die Spreads damit fortgesetzt einengen, so die Analysten der Helaba.Mit der Entwicklung vom Freitag scheine es, als wäre der Schalter jedoch von Risk-on auf Risk-off umgelegt worden. So sei der eingangs erwähnte ITRAXX temporär deutlich über die 55-Tagelinie geklettert und sämtliche der 22 im Bankenindex des Stoxx 600 zusammengefassten Aktien hätten Kursverluste verbucht. Erwähnenswert sei auch, dass sich die Performance der Stoxx-Komponenten seit Jahresbeginn sehr unterschiedlich darstelle. Während die Papiere von Bankinter und Natixis jeweils mehr als 10% hätten zulegen können, auf der anderen Seite SocGen und Credit Agricole Kursabschläge in Höhe von rund 4% hinnehmen müssen. Auf dem Primärmarkt sei es vor dem Wochenende ruhig geblieben. In dieser Woche könne aber mit der einen oder anderen Neuemission gerechnet werden. Zuletzt sei die Goldman Sachs Group mit einem 7jährigen Senior-Unsecured-EUR-Benchmark-Papier auf gute Nachfrage getroffen. ...

