Mit CALB (kurz für China Aviation Lithium Battery Technology) strebt ein weiterer Batteriehersteller aus China nach Europa. Das staatliche Unternehmen gibt an, Lithium-Ionen-Batterien mit NCM- sowie LFP-Chemie herzustellen - und zwar in einer Größenordnung von 100 GWh pro Jahr. In Europa ist der Bau einer eigenen Batteriefabrik geplant. CALB ist nach eigenen Angaben bereits 2007 aus einem staatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...