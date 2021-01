Aya Gold & Silver veröffentlichte heute Bohrergebnisse seiner Zgounder-Silbermine in Marokko. Diese waren Teil eines Diamantbohrprogramms, das dort 2020 stattfand.



Die Bohrergebnisse bestätigen demnach eine hochgradige Silbermineralisierung in der Tiefe. Weiterhin wird eine neue hochgradige Erweiterung in Richtung Osten und eine hochgradige Silberkontinuität entlang des Streichens und in der Tiefe bestätigt.



Bohrhighlights:



? ZG-20-13: 1.273 g/t Ag über 5,5 m, einschließlich 3.914 g/t Ag über 1,5 m ? ZG-20-36: 1.587 g/t Ag über 3 m ? ZG-SF-20-01T: 845 g/t Ag über 11,5 m ? T28-20-2100-5: 975 g/t Ag über 16,8 m ? T28-20-2100-19: 1.317 g/t Ag über 4,8 m



"Die heutigen Ergebnisse bestätigen unser Bohrexplorationsprogramm, indem sie die Mineralisierung in Richtung Osten um 90 Meter erweitern. Die westliche Erweiterung, ein zweites Schwerpunktgebiet, wird derzeit im Rahmen unseres Bohrexplorationsprogramms 2021 getestet. Drei Viertel der Untersuchungsergebnisse des Bohrexplorationsprogramms 2020 sind nun eingetroffen, wobei die Ergebnisse das Potenzial für das Wachstum zusätzlicher Silberressourcen unterstützen", erklärte Benoit La Salle, Präsident & CEO des Unternehmens.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

AYA GOLD & SILVER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de