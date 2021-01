Kurswahnsinn in den USA: Die wilde Rallye der GameStop-Aktie geht getrieben von optimistischen Robin-Hood-Tradern in die nächste Runde. Vorbörslich setzt sich der Hype zu Wochenbeginn mit einem Kursplus im erneut deutlich zweistelligen Plus fort. Während GameStop weitere 60 Prozent zulegt, ist auch das Comeback von Blackberry Thema, weswegen dieser Hot-Stock immerhin 30 Prozent im Plus liegt. Die Wette der Trader: GameStop schüttelt seine Probleme im klassischen Geschäft ab und mutiert zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...