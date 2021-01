Auto1 will an die Börse. Der Anbieter von Online-Marktplätzen für Fahrzeuge gilt als eines der wertvollsten Start-ups in Europa, und gar als das wertvollste Deutschlands. Entsprechend ambitioniert zeigt sich die Softbank-Beteiligung auch hinsichtlich des angestrebten Erlöses beim bevorstehenden Börsengang in Frankfurt.Keine Zeit mehr verstreichen lassen: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will seinen geplanten Börsengang mit dem ersten Handelstag am 4. Februar durchziehen. Die Preisspanne für ...

