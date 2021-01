Irans Regierung gibt Krypto-Farmen die Schuld an den anhaltenden Stromausfällen im Land. Bei Razzien wurde jetzt Hunderte von ihnen geschlossen und ihr Equipment konfisziert. Teheran und andere iranische Städte wurden in den vergangenen Wochen immer wieder von Stromausfällen getroffen. Die iranische Regierung gibt den Mining-Farmen im Land die Schuld an den Stromausfällen. Nach Angaben der Associated Press hat die iranische Polizei rund 1.600 Mining-Farmen im Land geschlossen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim News Agency berichtet, wurden bei den Razzien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...