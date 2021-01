London (www.fondscheck.de) - Der global tätige Asset Manager Schroders hat Chantale Pelletier zum Global Head of Infrastructure ernannt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie soll das Wachstum und die Entwicklung von Schroders' Infrastruktur-Plattform weltweit vorantreiben. Pelletier wird ihre Position bis Ende März 2021 antreten und bekleidet zudem - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden - das Amt als President von Schroder Aida SAS, dem Infrastrukturgeschäft des Unternehmens mit Sitz in Paris. ...

