Frankreichs Zentralbank hat den erfolgreichen Test einer CBDC bekannt gegeben. Damit nimmt die Banque de France eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung im europäischen Vergleich ein. Dies berichtet das Krypto-Informationsportal "BTC-Echo.de'.Im Rahmen einer mehrmonatigen Machbarkeitsstudie konnte die französische Zentralbank erstmals eine CBDC-Transaktion (Central Bank Digital Currency) auf einer privaten Fondsverwaltungsplattform abwickeln. Wie die Banque de France in einer Presseerklärung vom 19.01.2021 mitteilte, ging es dabei um die Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen auf der IZNES-Plattform von Blockchain-Anbieter SETL.Den Pilottest führte die Banque de France bereits am 17.12.2020 durch. Wie die Zentralbank erklärt, wurde bei der Transaktion ein Betrag von über zwei Millionen Euro in CBDC abgewickelt. Dabei wurden "Bargeldabrechnungen durch digitales

