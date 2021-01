Cartier Resources startet ein 30.000 Bohrmeter umfassendes Explorationsprogramm für sein Benoist-Goldprojekt. Die Franko-Kanadier rechnen zudem zeitnah mit der neuen Ressourcenschätzung für ihr Flaggschiffprojekt Chimo-Mine.

Benoist Goldprojekt: 30.000 Bohrmeter in vier Phasen

Während der Markt gespannt auf das Ressourcen-Update für die Chimo-Mine wartet, startet Cartier Resources (0,29 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) ein umfassenden Bohrprogramm auf seinem zweiten Goldprojekt Benoist. Die Franko-Kanadier wollen insgesamt 30.000 Bohrmeter niederbringen (ausführlich hier). Dort werden zwei Diamant-Bohrgeräte im Einsatz sein und die Arbeiten in vier Phasen umsetzen. Das Pusticamica-Vorkommen auf Benoist besitzt bereits eine erste Ressourcenschätzung mit 134.400 Unzen Gold bei Durchschnittsgraden von 2,87 g/t Goldäquivalent in der höheren Kategorie "indicated" sowie 107.000 Unzen Goldäquivalent (2,3 g/t) in der Kategorie "inferred" (siehe hier).

Cartier Resources wartet auf die neue Ressourcenschätzung

Im Fokus steht

