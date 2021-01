NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Er blicke weiter positiv auf den Metall- und Minensektor, rechne aber vorerst mit einer Abkühlung, was die zuletzt starke Kursentwicklung betreffe, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei BHP wie auch Rio Tinto erwartet er beim anstehenden Zwischenbericht Positives zur Dividende./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2021 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2021 / 12:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

