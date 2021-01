NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 21 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen an den Vorsteuergewinn in den Jahren 2020 und 2021 wegen der kurzfristigen Herausforderungen des Modekonzerns in der Corona-Krise. Für das Jahr 2022 jedoch erhöhte er sie wegen der Impfstoff-Fortschritte und auch seine Erwartungen an den längerfristigen Cashflow./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2021 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

HUGO BOSS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de