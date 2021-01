Ermittlungen, Regulierung - und am Ende die Zerschlagung? Was der Staat wirklich von Unternehmen wie Alibaba und Tencent will.Dieser Text war anders geplant. Er sollte die Interessen und das Vorgehen der chinesischen Politik beleuchten, um Anleger zu einer realistischeren Sichtweise auf das Verhältnis zwischen Staatsführung und großen Unternehmen anzuregen. Inzwischen wird das Horror-Narrativ von Zerschlagung und Enteignung, das in Medien- und Finanzkreisen herumgereicht wurde, aber ohnehin nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...