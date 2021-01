Unterföhring (ots) -- Jeweils ab 18.00 Uhr begrüßt Stefan Hempel am Dienstag und Yannick Erkenbrecher mit Zweitliga Experte Torsten Mattuschka am Mittwoch die Zuschauer live aus dem Studio- Spitzenpartie Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger HSV am Dienstag ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport Bundesliga UHD, kommentiert von Hansi Küpper- Zweitliga-Topspiel FC St. Pauli gegen VfL Bochum am Donnerstag ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Stefan Hempel und Torsten Mattuschka- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Unterföhring, 25. Januar 2021 - Der Hamburger SV ist Hinrundenmeister der 2. Bundesliga und damit aktuell auf dem besten Weg zurück in die Bundesliga. Jedoch sind die Hanseaten gewarnt, nachdem sie bereits zweimal in der Rückrunde den Aufstieg verspielt hatten. Außerdem geht es aktuell eng zu in der Zweitligatabelle. Der HSV liegt mit 36 Punkten an der Spitze, jedoch hat der Vierte Fortuna Düsseldorf mit 31 Punkten nur fünf Punkte weniger. Jetzt treffen am morgigen Dienstag beide Teams zum Rückrundenauftakt aufeinander. Die Rheinländer sind seit acht Spielen ungeschlagen und zählen ebenfalls zu den Aufstiegsaspiranten. Sky überträgt das Spitzenspiel live ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2. Hansi Küpper kommentiert die Partie und Dirk Große Schlarmann führt die Interviews im Stadion.Sky überträgt wie gewohnt alle neun Partien des 18. Spieltags in der 2. Bundesliga live und exklusiv. Am Dienstag um 18.00 Uhr begrüßt Moderator Stefan Hempel die Zuschauer aus dem Sky Studio. In der frühen Partie des Abendstrifft Erzgebirge Aue auf die Würzburger Kickers. Ab 20:25 Uhr stehen dann drei weitere Paarungen auf dem Programm. Neben Düsseldorf gegen HSV spielen parallel noch Osnabrück gegen Fürth und Braunschweig gegen Heidenheim.Moderator Yannick Erkenbrecher und Experte Torsten Mattuschka führen dann ebenfalls ab 18.00 Uhr durch den Mittwochabend. Zum Auftakt kommt es zum Krisenduell zwischen Darmstadt 98 und SV Sandhausen. Im Anschluss treffen Paderborn und Kiel aufeinander. Der KSC spielt gegen Hannover 96. Und der 1.FC Nürnberg trifft auf Jahn Regensburg zum rein bayerischen Duell.Am Donnerstag kommt es dann zum Zweitliga-Topspiel zwischen dem FC St. Pauli und VfL Bochum. Es ist ein Spiel unter verkehrten Vorzeichen. Während das Team vom Millerntor dringend Punkte gegen den Abstieg braucht und aktuell auf dem 15. Tabellenplatz steht, sind die Bochumer erster Verfolger des Hamburger SV und auf dem zweiten Platz. Stefan Hempel und Torsten Mattuschka kommentieren die Partie ab 20.00 Uhr. Sven Töllner führt die Interviews.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Aktuell haben keine Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 18. Zweitliga-Spieltag bei Sky:Dienstag:18.00 Uhr: Erzgebirge Aue - Würzburger Kickers auf Sky Sport Bundesliga 120.25 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 120.25 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD20.25 Uhr: VfL Osnabrück - SpVgg. Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 320.25 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 1846 auf Sky Sport Bundesliga 422.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport NewsMittwoch:18.00 Uhr: SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 520.25 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 120.25 Uhr: Karlsruher SC - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 220.25 Uhr: SC Paderborn - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 320.25 Uhr: 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 422.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport NewsDonnerstag:20.00 Uhr: FC St. Pauli - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4820802