Zürich (www.fondscheck.de) - Die Credit Suisse erweitert ihr ESG Strategy Team um fünf neue Mitarbeiter, um die ESG-Integration in der Bank voranzutreiben und um ihre Führungsambitionen im Bereich Nachhaltigkeit zu unterstreichen, so die Experten der Credit Suisse AG.Michael van der Meer, Angela Saxby, Sina Dorner-Müller und Timothy Oehmigen (von ROBECO) sowie Karim Sayyad (von Nordea) würden das bestehende Team von Experten ergänzen, das für die Entwicklung und Überwachung des ESG-Investmentrahmens der Credit Suisse verantwortlich sei und den ESG-Hub als Kompetenzzentrum der Bank aufgebaut habe. Die fünf würden in Zürich sitzen und an Daniel Wild, Global Head of ESG Strategy, berichten. Michael van der Meer werde als Head of ESG Analysis die Leitung des ESG Strategy Teams übernehmen. (25.01.2021/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...