Extreme E hat die Teilnahme des dritten Formel-1-Weltmeisters vermeldet: Nach Lewis Hamilton und Nico Rosberg schließt sich nun auch Jenson Button der in diesem Jahr startenden elektrischen Offroad-Rennserie an. Der Unterschied zu Hamilton und Rosberg: Button wird auch als Fahrer dabei sein. Der Name des Teams setzt sich schlicht aus Buttons Initialen und "XE" als Abkürzung für Extreme E zusammen. ...

