Hier zwei Sprüche zur aktuellen Situation an den Aktienmärkten weltweit und zur Impfsituaton in Österreich. "Wenn diejenigen, die reich bleiben wollen, anfangen, sich wie die zu verhalten, die reich werden wollen, deutet das auf einen spekulativen blow-off hin" (Bank of America) "Der Markt schafft es in Rekordzeit, Covid-19 Impfstoffe zu entwickeln, Staaten schaffen es nicht, diese effizient zu verteilen"(Peter Brezinschek) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.01.)

