Die Bank of America (BofA) hat jüngst durchwachsene Zahlen vorgelegt, aber immerhin Optimismus für 2021 verbreitet. Nun will die US-Bank ihr Personal in den verschiedenen Segmenten reduzieren, berichtet Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sollte der weiteren Gewinnentwicklung zuträglich sein. Genauso wie die jüngst gestiegenen US-Zinsen. Die Aktie kann davon am Freitag nicht profitieren.Nachdem die Bank of America (BofA) fast ein Jahr lang - trotz der ...

