LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 46 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Transformationsprozess des Baustoffkonzerns dürfte erheblichen Wert für die Aktionäre freisetzen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen deutlich nach oben und liegt nun nach eigener Aussage 10 Prozent über dem Konsens. Für die Aktie sieht er in seinem Basisszenario ein Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

SAINT-GOBAIN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de