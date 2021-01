Im schwachen Marktumfeld verliert auch die Nordex-Aktie am Montag leicht an Boden. Doch das Mehrjahreshoch von Anfang Januar bei 27,44 Euro ist nach wie vor in Reichweite. Starke Zahlen des Wettbewerbers Siemens Gamesa sind zudem ein gutes Zeichen für die gesamte Branche. Nordex selbst öffnet die Bücher erst am 23. März.Allerdings hat Nordex zuletzt bereits starke Auftragszahlen gemeldet. Jetzt kommt es darauf an, dass diese künftig auch in profitable Umsätze umgewandelt werden können. Siemens Gamesa ...

