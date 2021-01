Der Handel im Dax ist zu Wochenbeginn (bislang) von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Die Marktakteure lassen offenkundig Vorsicht walten. Gleichzeitig enttäuschten die heute (25.01.) veröffentlichten ifo-Daten. Für den Dax muss es nun darum gehen, das Aufwärtsmomentum nicht vollends zu verlieren. Frische Akzente müssen also her; in der aktuellen Gemengelage keine einfache Angelegenheit. Im Wesentlichen trifft das Geschilderte auch auf unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...