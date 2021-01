DJ Merkel kündigt weitere Hilfen für Anpassung an Klimawandel an

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will sich finanziell stärker bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels engagieren. "Der Klimawandel gefährdet unsere Umwelt, unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit - überall auf der Welt", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut Redetext in einer Videobotschaft zum Globalen Anpassungsgipfel (Climate Adaption Summit, CAS 2021). "Deutschland wird auch weitere 100 Millionen Euro für den Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder zur Verfügung stellen", sagte Merkel.

So mache sich Deutschland insbesondere stark für Klimarisiko-Finanzierungen und -Versicherungen. Beispielsweise unterstütze Berlin bereits die globale Partnerschaft "InsuResilience", die bis 2025 insgesamt 500 Millionen besonders arme und gefährdete Menschen gegen Klimarisiken wie Ernteausfälle oder Überschwemmungen absichern will. Bereits im Dezember habe Deutschland bereits zusätzliche 50 Millionen Euro für den Anpassungsfonds zugesagt, der den Zugang von Entwicklungsländern zu internationaler Klimafinanzierung verbessere. Insgesamt wolle die Bundesregierung ihr Engagement multilateral weiter ausbauen. "Und bilateral werden wir weitere 120 Millionen Euro investieren", betonte Merkel.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte die Industrieländer zum Auftakt des digitalen CAS-Gipfels, ihre Zusagen im Pariser Klimaabkommen einzuhalten und auch die Ärmsten dabei zu unterstützen. 50 Prozent der Klima-Ausgaben in den Industrieländern müsse in die Anpassung in Entwicklungsländern fließen. Bei der Finanzierung gebe es aber noch "enorme Lücken", so Guterres. Der digitale CAS-Gipfel findet am Montag und Dienstag auf Einladung des niederländischen Premierministers Mark Rutte statt.

