Wien (www.fondscheck.de) - Storebrand Asset Management, ein nach Eigenangaben führender Anbieter von Anlagelösungen zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge im nordischen Markt, hat Kamil Zabielski zum Head of Sustainable Investments ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Der gebürtige Kanadier komme von der norwegischen Exportkreditgarantie-Agentur (Norwegian Export Credit Guarantee Agency), wo er eine ähnliche Position innegehabt habe. "Wir sind sehr froh, Kamil an Bord zu haben", freue sich Jan Erik Saugestad, Geschäftsführer von Storebrand Asset Management. "Er bringt wertvolle Erfahrungen in den Bereichen nachhaltige Finanzen und ESG-Research in das Team ein, während er die Führungsrolle übernimmt." Seine internationale Expertise sei sehr wertvoll, da der Asset Manager seine Position außerhalb der Heimatmärkte Norwegen und Schweden weiter stärken wolle. ...

