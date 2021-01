DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. Januar (vorläufige Fassung)

=== 06:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q, Seoul *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.); u.a. mit Reden von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:00), Bundeskanzlerin Merkel (13:00) sowie Frankreichs Präsident Macron (15:00), Davos *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +64.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,1% zuvor: 4,9% 09:30 EU/EuGH, Urteil zum Recht auf Barzahlung des Rundfunkbeitrags, Luxemburg 10:00 DE/FDP-Fraktionschef Lindner, Lehren aus einem Jahr Corona in Deutschland, Berlin *** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Online-PK zur Konjunkturprognose 2021 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) beim Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:30 DE/VDA-Präsidentin Müller, Jahresauftakt-PK (digital) zu "Die Agenda der Automobilindustrie 2021" *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) 14:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems, PK zu Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2020 für Deutschland, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 87,5 zuvor: 88,6 *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag in Australien ===

