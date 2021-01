Die Managementberater von EY Innovalue haben für ihre Studie von Oktober bis Dezember 2020 bei Vorständen, Geschäftsführern sowie Führungskräften von Versicherern und Maklern nachgefragt, welche Unternehmen in der Versicherungsbranche als Innovationsführer gelten. Am häufigsten wurden dabei die Allianz und Ping An als globale Player sowie Lemonade und blaudirekt als Nischenanbieter genannt.

