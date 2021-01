Mainz (ots) -Woche 04/21Dienstag, 26.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen: beachten:5.35 Kampf um Caesars ErbeEntscheidung bei PhilippiFrankreich 20106.20 Kampf um Caesars ErbeDie Schlacht von ActiumFrankreich 20107.05 Police Patrol - Gefährliches PflasterPolizistinnen unterwegsFrankreich 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:15.50 Tatort AntikeFolgenschwere FälleDeutschland 202016.35 Tatort AntikeVerschwörung und RacheDeutschland 202017.20 Herodes - Kindermörder von Bethlehem?Israel/Deutschland 201918.05 Die Römer und der Krieg im Heiligen LandIsrael/Deutschland 201918.50 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 2012(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Geheime Welten - Reise in die TiefeVerborgene StollenDeutschland 201822.25 Geheime Welten - Reise in die TiefeIm Schutz der DunkelheitDeutschland 201823.10 Geheime Welten - Reise in die TiefeVersteckt im FelsenDeutschland 201823.55 Geheime Welten - Reise in die TiefeFeuer und EisDeutschland 20180.40 heute Journal1.05 Geheimnisse des FirmamentsUnendliche WeitenUSA 20191.50 Geheimnisse des FirmamentsDas ZentrumUSA 20192.35 Geheimnisse des FirmamentsGötter und DämonenUSA 20193.20 Die PlanetenSaturnGroßbritannien 20194.05 Die PlanetenVenusGroßbritannien 20194.50 Die PlanetenJupiterGroßbritannien 2019 Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4821064