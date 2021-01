Waitr Holdings ist ein sehr kleiner Essenslieferer per App in den USA, der jedoch profitabel ist. Nachdem das Unternehmen fast pleite war, kam es unter dem neuen CEO zu einer starken Restrukturierung und einer guten Kurserholung. Da der 1% Marktanteil in den USA in einigen Städten konzentriert ist, ist Waitr Holdings auch ein Übernahmeziel für die anderen großen 3 in dem Markt, nämlich Uber, Doordash, oder Takeaway. Mehr dazu im Video: ...

