Nasdaq 100 - Schwergewichte mit Quartalszahlen

Der Nasdaq-100 Index konsolidierte am vergangenen Freitag, präsentierte sich aber deutlich stärker als die anderen beiden großen US-Indizes. Der Index verteidigte den Ausbruch über eine ehemals deckelnde Trendlinie im Chart, die nun als Unterstützung fungiert.Zunächst ein Risikohinweis: In dieser Woche werden unter anderem die Nasdaq-100-Schwergewichte Apple und Tesla Quartalszahlen vorlegen. Es kann folglich zu großen Overnight-Sprüngen im Index kommen, das Gap-Risiko ist erhöht. Vorbörslich deutet sich ein weiteres Allzeithoch an. Steigt der Index tatsächlich über 13.433 Punkte an, könnten Trader das Risiko mit einem Stopp unter 13.297 Punkten reduzieren. Damit wäre man zwar nicht "safe", da im Falle von Gaps auch Stoppausführungen zu deutlich schlechteren Kursen möglich sind. Formal ist der steile Aufwärtstrend im Index aber oberhalb dieser Marke intakt und das Ziel bei 13.680 Punkten erreichbar.

Fällt der Nasdaq-100 indes in den Trendkanal zurück, wäre eine Pullback-Bewegung an das alte Allzeithoch bei 13.113 Punkten möglich. Von dort aus könnte der Index die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder fortsetzen. Der Trend ist erst unter 12.758 Punkten in Gefahr.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.12.2020 - 22.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2016 - 22.01.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:Guidants

