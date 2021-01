Nur selten in den vergangenen Monaten war die Diskrepanz zwischen den Pandemie-Gewinnern aus dem US-Technologieindex Nasdaq 100 und den zyklischen Werten im Deutschen Aktienindex deutlicher ausgeprägt als am heutigen Handelstag. Während der Deutsche Aktienindex fast 200 Punkte fällt, springt der Nasdaq auf ein neues Rekordhoch. Das diametrale Auseinanderlaufen dieser beiden Segmente ist die Reaktion der Anleger auf längere und schärfere Lockdown-Maßnahmen in weiten Teilen der Welt. Die von der US-Tech-Rally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...