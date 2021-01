Das Zitat stammt von Oberst Kilgore aus dem Vietnam-Kriegsfilm-Klassiker "Apocalypse Now". Die Frage ist, wie es Oberst Kilgore geht, wenn es morgens einmal nicht mehr nach Napalm riecht, und er allein Zuhause in seinen vier Wänden sitzt. Ähnlich wahrscheinlich wie den Bullen und Tradern im Bitcoin, wenn diese morgens aufwachen, den PC einschalten und merken, dass der Markt keine 10% im Plus steht. Der Bitcoin entscheidet sich für die Option eines nochmaligen Abverkaufs, die wir im letzten Weekend-Update ...

