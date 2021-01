Die kommenden Smartwatches von Samsung und Apple, Galaxy Watch 4 sowie Active 3 und die Watch 7, sollen bald den Blutzucker messen können. Der Pieks mit der Nadel fiele für Diabetiker weg. Bisher wird der Blutzucker, also die Konzentration an gelöstem Traubenzucker (Glukose) im Blut, bei an Diabetes Erkrankten mittels eines Bluttropfens am Finger gemessen. Das bedeutet, dass Diabetiker zum Teil mehrmals täglich einen Pieks mit einer Nadel über sich ergehen lassen müssen. Das könnte aber bald Geschichte sein, denn einiger Hersteller, darunter zwei Top-Anbieter, sollen derzeit an ...

