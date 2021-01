Die Linde plc erhöht die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 1,06 US-Dollar je Aktie.Die Ausschüttung werde am 22. März an diejenigen Aktionäre gezahlt, die am 5. März Aktien gehalten haben, teilte der Gasekonzern mit. Linde komme damit seinem Versprechen nach, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.Linde kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Dollar anLinde hat ...

