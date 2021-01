Durch Probleme mit dem zentralen Eingabe-Bildschirm in Tesla-PKWs wurde das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einberufen. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" hat die Behörde ein Verfahren gegen den Elektroautohersteller eingeleitet. Das KBA habe das US-amerikanische Unternehmen dazu aufgefordert, Auskunft über mögliche Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Modellreihen zu geben. Fehlfunktionen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...