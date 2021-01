Frankfurt (ots) - Wer mit einem Tesla rasant beschleunigen will, der kann auf den sogenannten "Ludicrous Mode" schalten und wird unter 3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h katapultiert. Der Name "Ludicrous" (absurd) geht auf den schrägen Humor von CEO Elon Musk zurück, der für die Option, einige Zehntelsekunden schneller die Marke von 100 km/h zu erreichen, vor sechs Jahren einen Aufpreis von 10.000 Dollar verlangte.Absurd muten aktuell auch die Bewertungen von E-Auto-Herstellern an. So ist die chinesische Evergrande Auto am Montag nach einem Kurssprung um zwei Drittel auf mehr als 50 Mrd. Dollar mittlerweile schwerer als der US-Autobauer Ford - ohne bislang in den kommerziellen Autoverkauf eingestiegen zu sein. Die gerne als chinesische Tesla bezeichnete Nio kommt in New York auf fast 100 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung. Das hoch defizitäre Unternehmen wird also mit mehr als dem 30-fachen Umsatz bewertet. Und die längst bei zahlreichen Übertreibungen und Lügen ertappte Nikola bringt fast 8 Mrd. Dollar auf die Waage, obwohl GM den geplanten Einstieg abgesagt hat.Nun argumentieren manche Investoren, die Wette auf eine elektrifizierte Zukunft koste eben. Doch ist fraglich, ob die Start-ups diese Zukunft überhaupt mitgestalten. Die 18 größten börsennotierten E-Fahrzeug-Hersteller nach Tesla haben in den vergangenen zwölf Monaten in Summe 1,25 Mrd. Dollar in Forschung und Entwicklung investiert - weniger als ein Zehntel des F&E-Aufwands von Volkswagen.Dass es so viele Unternehmen überhaupt an die Börse schaffen, ist dem Spac-Boom zu verdanken. Die Übernahmevehikel ermöglichen den Gang an die Börse ohne Prospekt. Der Spac-Investor kauft die Katze im Sack. Achtmal war diese Katze bereits ein E-Auto-Bauer: Neben Nikola hießen sie Arrival, Canoo, Fisker, Lordstown Motors, Lion Electric, Electric Last Mile und Lightning EMotors. Bei einem kombinierten Umsatz von 41 Mill. Dollar in den zurückliegenden zwölf Monaten kommen die acht Firmen auf einen Börsenwert von unglaublichen 44 Mrd. Dollar.In Bezug auf die Bewertung reicht Tesla trotz mehr als 800 Mrd. Dollar Börsengewicht bei immerhin 28 Mrd. Dollar Umsatz nicht an dieses Level von Absurdität heran. Und auch im Model S ist "Ludicrous" bald nicht mehr der Maßstab. Im Herbst soll ein Modell namens "Model S Plaid" kommen, das in 2,1 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Da verhält es sich wie mit der Bewertung: Was gestern noch absurd war, wirkt plötzlich fast vernünftig - aber eben nur fast.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30377/4821346