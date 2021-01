Eine digitale Lernreihe betrachtet, was bei Lidar und im Bereich Mobilität vor sich geht, um eine sicherere und intelligentere Zukunft zu bereiten

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) verkündete heute eine neue digitale Lernreihe namens Velodyne Lidar LIVE!, die am 28. Januar 2021 um 13:00 Uhr PST beginnt. Die Reihe startet mit einem Gespräch mit Dr. Stefan Hrabar, Geschäftsführer von Emesent, über Herangehensweisen hinsichtlich autonomer Erkundung in schwierigen und unzugänglichen Umgebungen wie zum Beispiel Höhlen, Bauwerken, Telekommunikationsinfrastruktur und Katastrophenbewältigungsumfeldern.

Velodyne Lidar LIVE! betrachtet Entwicklungen in der Branche hinsichtlich der Förderung sicherer Mobilität und smarterer Autonomie. Die 45-minütigen Webinare umfassen Gespräche mit Branchenexperten, die die Zukunft der Mobilität mitgestalten, die Leben, Gemeinschaften und Branchen verändern wird.

Neben Emesent werden folgende Unternehmen in künftigen Episoden mitreden:

26. Februar 2021 um 10:00 Uhr PST: Asad Lesani, PhD, Mitbegründer von und Geschäftsführer bei Bluecity Technology. Lesani wird darüber reden, wie Smart-City-Anwendungen für die Verkehrsüberwachung die Sicherheit auf den Straßen und die Mobilität verbessern können.

23. April 2021 um 10:00 Uhr PST: Atul Acharya, Leiter Strategie für autonome Fahrzeige und Betrieb bei GoMentum Station. Acharya wird ausführen, wie GoMentum Station, eine Testanlage für verbundene und automatisierte Fahrzeugtechnologie im Besitz von und betrieben durch AAA Nordkalifornien, Nevada und Utah eine wichtige Rolle beim Testen und bei der Entwicklung der nächsten Transportgeneration spielen.

21. Mai 2021 um 10:00 Uhr PST: ThorDrive, ein Unternehmen, das autonome Fracht- und Gepäcktraktoren entwickelt, wird ausführen, wie ihre Lösung die Landschaft des Flughafenbetriebs verändern kann.

In künftigen Episoden werden Redner von Mothers Against Drunk Driving (MADD) und eine Organisation Science Technology Education and Math (STEM) zu Wort kommen sowie Oberschüler, die sich für Karrieren in der Automobilindustrie interessieren.

"Die Welt autonomer Lösungen ist faszinierend und facettenreich und Lidar gestaltet die Zukunft dieser Technologien", sagte Sally Frykman, Leiterin Kommunikation bei Velodyne Lidar. "Unsere digitale Lernreihe von Velodyne Lidar LIVE! lässt Vordenker, Trendmacher und Innovatoren zu Wort kommen, die autonome Lösungen der nächsten Generation vorantreiben. Es ist spannend, über Autonomie in Aktion zu lernen, von Anwendungen im Himmel und unter der Erde und von der Fabrik bis zum Eigenhaus. Alle diese autonomen Innovationen bringen handfeste Mobilität, Sicherheit und Effizienzvorteile zu Unternehmen, Menschen und Gemeinschaften."

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

