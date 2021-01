Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach dem Bitcoin, hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der Ethereum-Kurs erreichte 1.476 US-Dollar und hat sich damit seit Jahresbeginn verdoppelt. Zu Anfang der vergangenen Woche hatte Ethereum/Ether erstmals seit drei Jahren wieder die Marke von 1.400 Dollar erreicht. Der Kurs der digitalen Währung kletterte bis auf über 1.430 Dollar, was ein bisheriges Allzeithoch markierte. Nach einem Rückgang auf unter 1.100 Dollar am Freitag nahm der Ethereum-Kurs über das Wochenende Anlauf auf einen neuen Rekord - und erreichte diesen am Montagmorgen...

