München (ots) - Starker Auftritt der Düsseldorfer EG, die sich durch das 5:3 gegen die Eisbären Berlin auf Platz 2 in der Nord Gruppe der PENNY DEL schiebt. Hochverdient! "Wir haben alle nicht gut zusammengearbeitet", bilanzierte Eisbär Jonas Müller, der es mit seinem Anschlusstreffer zum 3:4 im 3. Drittel nochmals spannend gemacht hatte. Mann des Abends war Alexander Barta mit 3 Treffern, der sich nach dem 1. Drittel noch über den Gleichstand geärgert hatte: "Es ist unnötig, dass es 2:2 steht." Das nächste Topspiel steht gleich an: Am Mittwoch treten die Düsseldorfer beim punktgleichen Spitzenreiter Bremerhaven an (live ab 18.15 Uhr).Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom Spiel DEG gegen Eisbären Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen empfängt das Süd-Schlusslicht Nürnberg ab 19.15 Uhr den Vorletzten Augsburg. MagentaSport zeigt täglich Spiele der PENNY DEL live.Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin 5:3Eisbär Jonas Müller, der zum 3:4 verkürzte: "Zeitweise sind wir zu wenig gelaufen, sind nicht gut vorgecheckt, haben dem Gegner zu viel Zeit gelassen. Dadurch ist Düsseldorf gut ins Spiel gekommen. Gerade im 2. Drittel waren wir lange immer in der eigenen Zone, hatten wenig Chancen. Ich glaube, wir hatten nur 10 Schüsse in den ersten beiden Dritteln und das ist eindeutig zu wenig. Wir sind ein Team, wir haben alle nicht gut zusammengearbeitet."Düsseldorfs Torschütze Tobias Eder: "Wir haben 60 Minuten konstant gespielt, es den Berlinern sehr schwer gemacht. Der Sieg geht in Ordnung. Berlin war sehr aggressiv im 1. Drittel, das haben wir uns in der Pause angeschaut und reagiert. Dann lief's viel besser."Berlins Frank Hördler beim Stand von 2:4, dass es im 2. Drittel nicht ganz so gut lief: "Ne, aber im ersten Drittel lief's schon auch nicht wirklich so wie wir's wollten. Wir laufen schon, aber irgendwie nicht richtig. Sind dann immer in der falschen Position drin. Das sind so Kleinigkeiten und da werden wir schnell bestraft in Düsseldorf."Alexander Barta beim Stand von 2:2 nach dem 1. Drittel, Barta traf da schon zweimal, er markiert dann sogar noch das 5:3: "Offensiv wissen wir, dass die Berliner Qualitäten haben. Aber trotzdem müssen wir das besser verteidigen. Es ist unnötig, dass es 2:2 steht."Die PENNY DEL Live bei MagentaSportDienstag, 26.01.2021Ab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Augsburger PantherMittwoch, 27.01.2021Ab 18.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EGAb 20.15 Uhr: EHC Red Bull München - Adler MannheimDonnerstag, 28.01.2021Ab 18.15 Uhr: Eisbären Berlin - Iserlohn RoostersAb 20.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice TigersFreitag, 29.01.2021Ab 18.15 Uhr: Kölner Haie - Grizzlys WolfsburgAb 20.15 Uhr: Augsburger Panther - Straubing TigersSamstag, 30.01.2021Ab 17.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull MünchenSonntag, 31.01.2021Ab 14.15 Uhr: Straubing Tigers - ERC IngolstadtAb 16.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Eisbären BerlinAb 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven