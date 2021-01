Moderna (US60770K1079) meldete heute Neues zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes. In der entsprechenden Meldung auf der Webseite des Unternehmens bestätigt man, dass der COVID-19-Impfstoff seine neutralisierende Wirkung gegenüber neu auftretenden Varianten beibehält, die erstmals in Großbritannien und der Republik Südafrika identifiziert wurden. Aus Vorsicht startet man zudem ein klinisches Programm, um die Immunität gegen neu auftretende Varianten zu stärken.Im Detail (und mit inoffizieller Übersetzung): Moderna gab heute Ergebnisse von In-vitro-Neutralisationsstudien von Seren von Personen bekannt, die mit Moderna COVID-19-Impfstoff geimpft wurden und eine Aktivität gegen die neu auftauchenden Stämme von SARS-CoV-2 zeigen. Die Impfung mit dem Moderna COVID-19-Impfstoff ergab neutralisierende Titer gegen alle getesteten Schlüsselvarianten, einschließlich B.1.1.7 und B.1.351, die erstmals in Großbritannien bzw. in Südafrika identifiziert wurden.

