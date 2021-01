Investmentlegende Peter Thiel ist in einige Unternehmen aus der Fintech-Branche investiert. In einer Finanzierungsrunde des Anbieters von Firmenkreditkarten Moss schlug er mit seinem Risikokapitalfonds Valar Ventures erneut zu. Die Gründer des Startups haben noch große Pläne für ihr Finanzprodukt.? Peter Thiel investiert in deutsches Fintech-Startup Moss? Kombination aus Kreditkarten und Software soll Buchhaltung erleichtern? Geschäftsführer wollen neue Märkte erschließenKreditkarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...