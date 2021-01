FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/20

09:15 CHE: BC Jura, Jahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life Asset Management, Economic Outlook 2021 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 DEU: Online-Jahres-Pk des Verbands der Automobilindustrie (VDA) u.a. mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller 12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Capital One, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: Advanced Micro Devices, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Freeport-McMoRan, Q4-Zahlen

USA: Visa, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/20

14:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft 14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Barzahlung des Rundfunkbeitrags 10:00 DEU: Online-Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland "Rückblick auf 2020 und Ausblick auf 2021" 11:00 DEU: Online-Pk Sparkassenverband DSGV: "Konjunkturprognose 2021" 11:30 DEU: Online-Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft mit Rede von Wirtschaftsminister Peter Altmaier 14:00 DEU: Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2020 für Deutschland - Online-Pk von Branchenverbänden CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (2. Tag) (bis 29.1.21) °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi