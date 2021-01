Liebe Leser, der DAX hing am Montag etwas durch, unser Bear wurde als 18! Trade in Serie auf den DAX mit Gewinn wieder veräußert. Die Musik aber spielte bei Varta und Gamestop. Die Aktie steigt auf einen neuen Rekord bei 144 Euro. Der Grund könnte ein möglicher Short-Squeeze sein. Wir haben NEUE Produkte für Euch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...