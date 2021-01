DJ MSD Merck, Sharp & Dohme AG im Jahr 2021 zum neunten Mal in Folge als "Top Employer Switzerland" zertifiziert

Luzern (pts005/26.01.2021/06:30) - MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Onkologie, Impfstoffen, Spezialprodukten und Tiergesundheit. In einem integrativen Arbeitsumfeld bietet es seinen Mitarbeitenden zahlreiche Karrieremöglichkeiten.

MSD wird 2021 bereits zum neunten Mal in Folge als "Top Employer Switzerland" ausgezeichnet und zertifiziert. 2020 führte MSD intern eine grosszügige geschlechterneutrale Richtlinie ein, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 16 Wochen Elternzeit gewährt. Eine weitere neue Richtlinie bietet Mitarbeitenden und Führungskräften volle Flexibilität bezüglich Häufigkeit und Umfang der im Homeoffice geleisteten Arbeit. Darüber hinaus investiert MSD stark in die Digitalisierung am Arbeitsplatz und präsentiert sich so als noch agileres Unternehmen, das auf Wachstum und Weiterentwicklung ausgerichtet ist.

Ausschlaggebend für die Zertifizierung als "Top Employer" sind das Durchlaufen eines strengen Analyseprozesses und die Einhaltung hoher Standards. Die von MSD bereitgestellten Leistungen für seine Mitarbeitenden werden vom Top Employers Institute anhand mehrerer Kriterien bewertet. Kurz gefasst umfassen diese: * Mitarbeitergewinnung * Mitarbeiterengagement * Mitarbeiterentwicklung * Diversität und Inklusion * Ethik und Integrität * Digitales Personalwesen * Unternehmenskultur

Über Top Employer Das Top Employers Institute ist der weltweit führende Anbieter für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Es bereichert die Arbeitswelt durch die Entwicklung wirksamer Mitarbeiterstrategien. Ihr Zertifizierungsprogramm ermöglicht es den teilnehmenden Unternehmen, als bevorzugter Arbeitgeber zertifiziert und ausgezeichnet zu werden. Das vor über 25 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1600 Unternehmen in 119 Ländern und Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Unternehmen haben einen positiven Einfluss auf das Leben von über 6,9 Millionen Mitarbeitenden weltweit. Ausschlaggebend für den "Top Employer Award" sind überdurchschnittliche Bewertungen in den Bereichen Personalmanagement, Vergütung und soziale Sicherheit, Karrieremöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmenskultur. Nur Unternehmen mit überdurchschnittlicher Leistung in all diesen Bereichen werden mit dem "Top Employer"-Gütesiegel ausgezeichnet. Nähere Informationen finden sich auf: http://www.top-employers.com

Über MSD in der Schweiz MSD Schweiz beschäftigt über 1000 Mitarbeitende in lokalen, regionalen und globalen Funktionen an vier Standorten im Kanton Luzern und einem Standort im Kanton Zürich. Unsere Geschäftstätigkeiten sind in die beiden Bereiche Human- und Veterinärmedizin unterteilt.

Der Bereich Humanmedizin umfasst ein breites Spektrum an Biopharmazeutika. Unsere Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf Onkologie und Immun-Onkologie sowie Impfstoffe zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gegen Humane Papillomaviren (HPV), Ebola, Hepatitis, Pneumokokken, Meningokokken, Masern, Röteln, Windpocken und Herpes Zoster. Darüber hinaus forscht MSD im Bereich Infektionskrankheiten nach neuen Therapieansätzen bei Antibiotika-Resistenzen, HIV/Aids, Hepatitis C und durch Bakterien oder Pilze verursachte Infektionen. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Immunologie (Auto-Immun-Erkrankungen) sowie kardio-metabolische Erkrankungen und Diabetes. Zudem engagiert sich MSD in der Bewältigung grosser Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit, wie Flussblindheit, Ebola und SARS-CoV-2 und folgt damit einer langen Firmentradition.

MSD Animal Health entwickelt und vermarktet Produkte für die Prävention, Behandlung und Kontrolle von Krankheiten in Zuchtbetrieben und bei Haustieren. Mit dem innovativsten und grössten Produktportfolio für die Veterinärmedizin in der Schweiz trägt MSD wesentlich zum Wohlergehen von Tieren bei.

Unser Unternehmen unterhält eines der weltweit grössten klinischen Forschungsprogramme weltweit. MSD Schweiz führt 25 klinische Studien pro Jahr durch. Die dafür erforderlichen Wirkstoffmengen werden am Forschungs- und Entwicklungsstandort in Schachen hergestellt. In Schachen betreibt MSD seit 2018 eines von weltweit drei forensischen Laboren mit dem Ziel, Manipulationen und Fälschungen von MSD-Produkten zu erkennen. Das Unternehmen leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit.

Am neu eröffneten Standort "The Circle" in Zürich konzentriert sich MSD auf Forschung und Entwicklung, Datenmanagement und die Vermarktung der Medikamente und Impfstoffe. Der Zürch-Hub bietet ein hochmodernes Arbeitsumfeld, in dem unsere kompetente, kulturell vielfältige und integrative Belegschaft erstklassige wissenschaftliche Arbeit zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen leistet.

MSD Schweiz spielt eine aktive Rolle in der lokalen Gemeinschaft und unterstützt eine Reihe lokaler und regionaler Initiativen, darunter "MSD for Mothers", den Gesundheitskongress "Trendtage Gesundheit Luzern" sowie den SwissCityMarathon in Luzern.

Seit 2012 wird MSD Schweiz ununterbrochen als "Top Employer" zertifiziert und übernimmt mit der geschlechterneutralen Regelung zur Elternzeit eine Vorreiterrolle.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf http://www.msd.ch und http://www.de.msd-animal-health.ch und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

Über MSD Seit über 125 Jahren stehen wir im Dienste des Lebens und entwickelen Medikamente und Impfstoffe für viele der herausforderndsten Krankheiten der Welt - stets im Sinne unserer Mission, Leben zu retten und zu verbessern. MSD ist ein Handelsname von Merck & Co., Inc. mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, in den USA. Wir stellen unser Engagement für die Patienten und die Gesundheit der Bevölkerung unter Beweis, indem wir durch weitreichende Strategien, Programme und Partnerschaften den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Heute ist MSD nach wie vor führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen, die Menschen und Tiere bedrohen, darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neuartige Tierkrankheiten. Unser Anspruch ist, das weltweit führende forschungsintensive biopharmazeutische Unternehmen zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website http: //www.msd.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

Aussender: MSD Merck Sharp & Dohme AG Ansprechpartner: Jean-Blaise Defago Tel.: +41 58 618 30 30 E-Mail: media.switzerland@merck.com Website: www.msd.ch

