Der US-Pharmakonzern rechnet in den kommenden Tagen mit Daten aus der Phase-3-Studie eines COVID-19-Impfstoffs. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob der Impfstoff als Einzeldosis wirksam ist. Warum nun Hoffnung? Weil das einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna verschaffen würde. Denn: Deren Impfstoffe erfordern jeweils zwei Dosen. Eine Notfall-Zulassung in den USA könnte schon im Februar möglich sein.



Sollten die klinischen Studien erfolgreich sein, will der Konzern bis April genügend Dosen zur Verfügung haben, um 100 Mio. Amerikaner zu impfen. Daher arbeitet man jetzt daran, die Produktionskapazitäten zu maximieren.



