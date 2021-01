DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation/Konferenz

NeXR Technologies SE: Finanzdienstleister Montega setzt VR-Konferenztool NeXR Seminar im Rahmen des Virtual Reality Investors Day ein



26.01.2021 / 07:30

NeXR Technologies SE: Finanzdienstleister Montega setzt VR-Konferenztool NeXR Seminar im Rahmen des Virtual Reality Investors Day ein



Berlin, 26. Januar 2021 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) gewinnt einen namhaften Kunden für ihr digitales Konferenztool NeXR Seminar. Mit der Montega AG setzt eines der führenden deutschen Research-Häuser die Software und Infrastruktur zur Durchführung ihrer Kapitalmarktkonferenz, dem Virtual Reality Investors Day (VRID), am 08. Juni 2021, ein. Die Privatbank DONNER & REUSCHEL unterstützt das Format als strategischer Kapitalmarktpartner der Montega AG. Beim VR Investors Day handelt es sich um die erste rein virtuelle Kapitalmarktkonferenz des Hamburger Finanzdienstleisters. NeXR überzeugte die Montega AG durch sein flexibel einsetzbares Virtual-Reality-Tool (VR), das sein Potenzial insbesondere im aktuellen Umfeld von Versammlungs- und Mobilitätsbeschränkungen entfaltet. Hierfür scannt NeXR die Vorstände von sechs Unternehmen mithilfe der 3D-Fotogrammetrie-Scanner-Technologie ein und erstellt personalisierte Avatare. Bei Avataren handelt es sich um die jeweiligen digitalen Ebenbilder der eingescannten Personen, die in der digitalen Konferenzumgebung als virtuelle PräsentatorInnen in Echtzeit zum Einsatz kommen. Die Vorstände präsentieren ihr Unternehmen bei einer Kapitalmarktkonferenz erstmals im virtuellen Raum einem ausgesuchten Investorenkreis. Auch NeXR Technologies selbst wird eine Präsentation halten und die Teilnehmer*innen zudem mit VR-Brillen ausstatten. So entsteht eine zukunftsweisende und lebendige Konferenzumgebung auf Basis innovativer VR-Technologie Made in Germany. Komplexe Inhalte können durch die 3D-Darstellung buchstäblich anschaulicher vermittelt werden, als es bei konventionellen Video-Konferenzen der Fall wäre, da flexible Umgebungen in die Präsentation mit einbezogen werden können. Die Interaktionen zwischen den Präsentator*innen und Teilnehmer*innen wirken zudem natürlicher. Dies untermauert eindrucksvoll die disruptive Kraft der Lösung. Gleichzeitig verfügt NeXR Seminar über das Potenzial, einen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit zu leisten. Indem Konferenzen jeder Art künftig vermehrt virtuell stattfinden werden, reduzieren sich Reiseaktivitäten von Teilnehmer*innen signifikant. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern minimiert auch die Kosten von Veranstaltern und Unternehmen. Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: "Unser Anspruch ist es, mit unserem Know-how Lösungen für Herausforderungen verschiedenster Anwenderbranchen zu finden, um Prozesse effizienter zu gestalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Als Technologiepartner an der Seite von Montega sowie DONNER & REUSCHEL aufzutreten, freut uns sehr. NeXR Seminar bekommt mit dem VR Investors Day eine große Bühne, um sein volles Potenzial unter Beweis stellen zu können. Wir sind fest davon überzeugt, dieser wichtigen Kapitalmarktkonferenz mit NeXR Seminar einen zusätzlichen Impuls und großen Mehrwert geben zu können." Alexander Braun, Vorstand der Montega AG: "Montega versteht sich seit jeher als Bindeglied zwischen Investoren und Emittenten. Hierbei wollen wir stets neue, innovative Wege gehen. VR gehört die Zukunft. Und wir bringen diese Zukunft gemeinsam mit NeXR zu unseren Kund*innen. Der VR Investors Day passt dabei perfekt in unsere Unternehmensstrategie. Mit CONNECT werden wir in Kürze eine digitale Plattform starten, die einen effizienten Austausch zwischen Investoren und Emittenten ermöglicht. Zusammen mit unserem Partner DONNER & REUSCHEL werden wir die Chancen aus der sich digital gerade radikal verändernden Welt im Sinne unserer Kunden nutzen." Michael Rötzer, Leiter des ECM-Teams der Donner & Reuschel Privatbank AG, ergänzt: "Wir haben dieses Jahr viel vor und freuen uns, dabei neue Wege zu gehen. Die erste wirklich virtuelle Konferenz soll unser Profil als innovativer Lösungsanbieter am Kapitalmarkt schärfen. Zusammen mit Montega werden wir künftig zahlreiche Events für deutsche Nebenwerte veranstalten und uns als verlässlicher Partner im ECM- und DCM-Geschäft etablieren."



Über NeXR Technologies

NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: NXR) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NeXR Technologies SE

Lydia Herrmann

Investor Relations

Charlottenstraße 4

10969 Berlin

Deutschland l.herrmann@nexr-technologies.com

www.nexr-technologies.com Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3

Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

