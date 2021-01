Die amerikanische Holding International Bancshares Corp. (ISIN: US4590441030, NASDAQ: IBOC) zahlt am 17. Februar 2021 eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,55 US-Dollar an ihre Investoren aus. Record date ist der 5. Februar 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,10 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 42,47 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,59 ...

