Der Handel in Asien erleidet heute früh teilweise starke Verluste. Das Epizentrum der Probleme liegt dabei in China, wo alle Benchmarks tief im Minus notieren. Auch die Benchmarks in Hongkong, Japan und Südkorea geben stark ab, was sich auch am Terminmarkt widerspiegelt. Alle wichtigen Futures liegen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse deutlich im Minus. Der DAX-Futures wird nach Verlusten am Montag heute früh noch einmal tiefer bei 13.583 Punkten (-0,96 %) gesehen. Der S&P 500 Future notiert bei 3.823 Punkten (-0,66 %) und der Nasdaq-Future wird bei 13.390 Punkten (-0,63 %) gehandelt.Frankfurt zeigte sich zum Wochenauftakt von seiner schwachen Seite. Keine deutsche Benchmark konnte den Tag im Plus beenden, obwohl es viele bullishe Bewegungen im europäischen Handel gab. Die Indizes profitierten davon jedoch nicht. Den DAX erwischte es dabei am stärksten. Wir sahen gleich zu Beginn starke Abgaben und die Verkäufe setzten sich den ganzen Tag über fort. Am Ende ging der DAX mit einem Minus von -1,66 % bei 13.643,95 Punkten aus dem Rennen. HeidelbergCement (-4,83 %) und MTU Aero Engines (-5,05 %) führten dabei die Liste der Verlierer an.

