26.01.2021 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, bleibt auf Wachstumskurs. Dafür baut sie die Standorte in Deutschland aus und verstärkt ihre Führungsmannschaft. Dazu eröffnete die DIC Asset AG zum Jahreswechsel einen Standort in der Wirtschafts- und Wachstumsmetropole Stuttgart. Damit ist die DIC Asset AG nun in allen Top-7-Städten mit eigenen Mitarbeitern vor Ort. Die Niederlassung betreut aktuell Objekte im Volumen von rund 200 Mio. Euro. Wir sind erfolgreich "Wir setzen auf eine starke Präsenz in den entscheidenden Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...