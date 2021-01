ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler vor der Berichtssaison im Autosektor von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im vierten Quartal dürften viele Konzerne dank jüngster Produktionszahlen, Preistrends und recht niedriger Bestände bei Autohändlern die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. VW sei vorgeprescht und habe möglicherweise schon die größte Überraschung geliefert. Die Ausblicke dürften in der Branche aber gemischt ausfallen./tih/bek



ISIN: DE0007100000

