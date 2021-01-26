FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PT BAKRIELAND DEV. RP 500 KJ6 ID1000088701
AB/FROM ONWARDS 26.01.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PT BAKRIELAND DEV. RP 500 KJ6 ID1000088701
AB/FROM ONWARDS 26.01.2021
BAKRIELAND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de