EuroStoxx50-TwinWin mit bullishen und bearishen Chancen

Der Hauptanreiz für eine Investition in TwinWin-Zertifikate besteht darin, dass Anleger sowohl bei steigenden als auch fallenden Notierungen des Basiswertes positive Rendite erwirtschaften können. Bei einer positiven Wertentwicklung des europäischen Blue-Chip-Index EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) werden Anleger mit dem neuen BNP-TwinWin-Zertifikat auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Indexstand zu einer positiven Rendite führt, darf der Index innerhalb der nächsten fünf Jahre niemals 50 Prozent seines am 17.2.21 festgestellten Wertes verlieren.

Cap bei 122,50% und 50% Sicherheitspuffer

Der EuroStoxx50-Schlusskurs vom 17.2.21 wird als Startwert für das TwinWin-Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (17.2.21 bis 17.2.26) aktiviert sein wird.

Notiert der EuroStoxx50-Index am finalen Bewertungstag des Zertifikates (17.2.26) im Vergleich zum Startwert im Plus, dann partizipieren Anleger bis zum Cap von 122,50 Prozent an der Indexsteigerung. Befindet sich der Index am Laufzeitende des Zertifikates beispielsweise mit 125 Prozent im Plus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 122,50 Prozent des Nennwertes erfolgen.

Auch bei einem Kursrückgang des Index wird das Zertifikat einen Gewinn abwerfen, sofern der Index die Barriere von 50 Prozent innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals berührt oder unterschreitet. Notiert der EuroStoxx50-Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes und somit auch am finalen Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird die negative Wertentwicklung in einen Gewinn umgewandelt. Liegt der Index am Ende beispielsweise mit 45 Prozent im Minus, dann wird das Zertifikat mit 145 Prozent des Nennwertes zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet der Indexstand im Verlauf des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird das Zertifikat in ein Index-Zertifikat mit Cap bei 122,50 Prozent umgewandelt, das am Ende mit der tatsächlichen prozentuellen Indexentwicklung (maximal mit 122,50 Prozent) im Verhältnis zum Startwert zurückgezahlt wird. Befindet sich der Index nach der Barriereberührung am Laufzeitende des Zertifikates beispielsweise mit 55 Prozent im Minus, dann errechnet sich ein Rückzahlungsbetrag von 45 Prozent des Nennwertes.

Das BNP-Europa TwinWin-Zertifikat, fällig am 24.2.26, ISIN: DE000PZ9RMH6, kann noch bis 17.2.21 mit 1.025 Euro je Nennwert von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index ermöglicht Anlegern bis zum Cap von 122,50 Prozent und bei einem Kursrückgang von bis zu 50 Prozent positive Renditen, sofern der EuroStoxx50-Index die Barriere während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals berührt oder unterschreitet.

Quelle: zertifikatereport.de